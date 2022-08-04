خلال لقائه المنقوش.. زينينغا يؤكد الالتزام الأممي بدعم العملية السياسية في ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زنينغا، الالتزام بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة يقودها الليبيون لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمري برلين، و مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، ومؤتمر باريس.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، للمسؤول الأممي، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتقدمت المنقوش بالشكر للقائم بأعمال البعثة على تعازيه في ضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، مؤكدة ضرورة عدم تسيس الأعمال والخدمات الإنسانية لأي سبب كان.

بدوره رحب زنينغا بالجهود الإيجابية المبذولة التي أدت إلى رفع القوة القاهرة، واستئناف إنتاج النفط والغاز من الموانئ الليبية ورجوعها إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.