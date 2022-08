ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راس أن تركيا ربما تنجح في إقناع خالد المشري رئيس مجلس الدولة بتغيير مواقفه تجاه المسار الدستوري، لكن ستخفق في إقناع رئيس البرلمان عقيلة صالح بالالتزام مع مجلس الدولة في بناء التوافقات الدستورية التي تؤدي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.

أبو راس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أوضحت أن موافقة عقيلة صالح مرتبطة بشروط، وهي الاعتراف بحكومة الاستقرار التي تمت تسميتها من خلال البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا، وهذا الشرط سيضع الجميع على المحك ومنهم تركيا، ذلك لأن الجميع لديه تضارب مصالح محلية ودولية حيال هذا الملف، حسب تقديرها.

وأضافت: “لكن فرصة تركيا الوحيدة في هذا السياق هو تحقيق المصالحة السياسية مع كل الأطراف التي حصلت عليها من خلال تلبية كل الأطراف لدعوة ليس أكثر، وأعتقد أن تركيا لن تتعمق في التدخل بين مجلس النواب والدولة، وستحافظ على علاقتها مع كل الأطراف، وذلك حفاظا على مصالحها داخل ليبيا وشرعية الاتفاقية، وحفاظًا على التوافقات الأخيرة التي أسستها تركيا مع مصر والإمارات”.

أبو راس ختمت تصريحها بالقول: “هذه الزيارة جاءت لإعطاء رسالة واضحة أن تركيا تعمل مع كل الليبيين، بغض النظر عن شرعية الحكومات من عدمها، وما يهم تركيا ليس من هو الشرعي من الحكومتين؛ ما يهمها هو التوازن في علاقتها بالأطراف الليبية والدولية”.

The post أبو راس: موافقة صالح على بناء توافقات دستورية مع مجلس الدولة مرتبطة بالإعتراف بحكومة باشاآغا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية