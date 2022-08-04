ليبيا الان

عقيلة صالح يعلن رفض أي عروض لتشكيل حكومة جديدة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة.

أضاف المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، بأن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، التي جاءت بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب زار تركيا بناء على دعوة رسمية من السلطات التركية، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب التي وصفت من قبل كافة الأطراف بالإيجابية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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