في يوم واحد.. المالية والمركزي يقدمان بيانات متضاربة بشأن النفقات في ليبيا

قدم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية اليوم الخميس أرقاما غير متطابقة بشأن نفقات ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي حيث أكدت وزارة المالية أن نفقات ليبيا بلغت 42,031,495,094 دينار فيما أكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي نفقات ليبيا بلغت 45.1 مليار دينار.

حيث أعلنت وزارة المالية أن نفقات “الباب الأول” المرتبات وما في حكمها بلغت 24,400,831,183 دينار وبلغت نفقات الباب الثاني “نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل” 4,691,550,780 دينار والباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية 243,896,148 دينار والباب الرابع “نفقات الدعم” 12,695,216,983 دينار.

فيما أعلن مصرف ليبيا المركزي في نشرته الشهرية أن نفقات الباب الأول “المرتبات” بلغت 23.2 مليار دينار فيما بلغت نفقات الباب الثاني “النفقات التسييرية” 3.6 مليار دينار وقدرت نفقات الباب الثالث “التنمية” 118 مليون دينار ونفقات الباب الرابع “الداعم” 11.7 مليار دينار ولم يتم صرف أي نفقات على الباب الخامس “الطوارئ” وبلغت نفقات المؤسسة الوطنية للنفط “ميزانية استثنائية” 6.5 مليار دينار.