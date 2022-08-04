المركزي: 77.2 مليار دينار إيرادات و45.1 مليار نفقات منذ بداية العام

العنوان-طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، أن إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو الماضي بلغت نحو 77.2 مليار دينار، في حين بلغ حجم الانفاق خلال الفترة نفسها نحو 45.1 مليار دينار، وفق بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، أن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط بلغت 56.1 مليار، ومن إتاوات النفط 8.2 ومن إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بلغت 11.4. في حين حققت إيرادات الضرائب 628 مليون دينار، والجمارك 34 مليون دينار، والاتصالات 146 مليون دينار، وسجلت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 90 مليون دينار. إضافة إلى 528 مليون دينار إيرادات أخرى.

وتوزعت عمليات الانفاق العام على أبواب الميزانية، بواقع 23.2 مليار دينار للبابا الأول المخصص للمرتبات، و3.6 مليار دينار للباب الثاني المخصص للنفقات التسييرية، و118 مليون دينار للباب الثالث المخصص للتنمية، و11.7 مليار دينار للباب الرابع المخصص للدعم، إضافة إلى 6.5 مليار دينار للميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بينما لم يسجل الباب الخامس المخصص للطوارئ في الميزانية أي نفقات.