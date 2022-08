الشيباني: زيارة رئيس مجلس النواب لتركيا إن لم تُفِد فلن تضر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن زيارة رئيس مجلس النواب الى تركيا إن لم تُفد فإنها لن تضر من الناحية الواقعية العملية على صعيد حل أزمة المشهد الليبي.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فقط أخشى أن يكون الضرر معنويًا يتعلق بالهيبة والاستقلالية وعودة التبعية للباب العالي لعهد إيالة طرابلس وسنجق برقة، وربما عودة دفع (الميري) بأسلوب مختلف، وهذا ما يرفضه الشعب الليبي مهما جار عليه الزمان”.

