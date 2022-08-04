المريمي: الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا

قال مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن المستشار عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة، سواء من رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، أو من أي طرف آخر.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، والتي جاءت بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب زار تركيا بناء على دعوة رسمية من السلطات التركية، التقى خلالها الرئيس رجب أردوغان ورئيس البرلمان التركي.