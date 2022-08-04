وصول ثلاثة من مصابي حادث بنت بية إلى إسبانيا للعلاج

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية وصول ثلاثة جرحى من مصابي انفجار صهريج وقود في بنت بية إلى إسبانيا.

وأكدت منصة “حكومتنا” وصول الدفعة الثالثة من المصابين إلى إسبانيا، والتي تضم 3 حالات حرجة، تكفلت وزارة الصحة بنقلهم إلى الخارج عبر الإسعاف الطائر الليبي لتلقى العلاج اللازم.

وأعلن المجلس الرئاسي صباح اليوم إيفاد الدفعة الثالثة من مصابي حادثة حريق صهريج الوقود لتلقي للعلاج في مراكز متخصصة بإسبانيا عبر مطار معيتيقة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن تابع عملية إيفاد المصابين إلى أسبانيا كل من النائب بالمجلس موسى الكوني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، بحضور سفير إسبانيا لدى ليبيا، وسفير ليبيا لدى إسبانيا، ومدير عام مركز الطب الميداني والدعم.

وكان الكوني أكد خلال زيارته للمصابين بمستشفى الحروق حال وصولهم لطرابلس، متابعة المجلس الرئاسي للملف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع بعلاج المصابين وإيفاد الحالات المحتاجة للعلاج في مراكز مختصة في عدد من الدول العربية والأوروبية.