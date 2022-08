ليبيا – أرجع عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو أسباب استمرار أزمة الوقود في المنطقة الجنوبية إلى عدّة عوامل، أبرزها الصّراع السّياسي في البلاد واستغلال أزمات الجنوب في تصفية الحسابات بين أطراف الصّراع السياسي والعسكري في ليبيا.

ماتكو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: إنّ كميات الوقود التي تصل للجنوب غير كافية من الأساس، وأقل من نصف ما يحتاجه الجنوب، فضلًا عن أنّ الكثير من هذه الشّحنات لا توزّع على محطات التوزيع الرّسمية بل تذهب إلى السّوق السّوداء عن طريق شبكة معقّدة من سماسرة البنزين، وبعضهم ينتمي إلى جهات أمنية.

ولفت عميد بلدية أوباري إلى أنّ الحلّ يمكن في زيادة كمّيات الوقود للمنطقة، مع مراقبة حكومية صارمة بالتنسيق مع البلديات بالمنطقة الجنوبية.

The post عميد بلدية أوباري: شحنات الوقود لا توزّع على محطات التوزيع الرّسمية وتذهب إلى السّوق السّوداء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية