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«خارجية الدبيبة»: سنشارك الاتحاد الأفريقي والكوميسا في مراقبة الانتخابات في كينيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تشارك ليبيا في البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقد في كينيا يوم 9 أغسطس الجاري، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة .

وقالت الخارجية، في بيانها:” القت قد بدأت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي الأعمال التمهيدية لعمل البعثة المشتركة وذلك برئاسة الرئيس السابق لجمهورية سيراليون أرنيست كروما وعضوية بعض الممثلين من الدول الأفريقية والشخصيات الأخرى وبمشاركة السفارة الليبية في كينيا” .

وأضاف البيان:” تم تكليف فتح الله الجدي القائم بأعمال السفارة الليبية كينيا كعضو مراقب ضمن البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا”.

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صحيفة الساعة 24

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