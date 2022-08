أبو عرقوب: تركيا تريد تحويل مذكرة الاتفاقية البحرية إلى اتفاقية رسمية والتصديق عليها من البرلمان

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي أحمد أبو عرقوب إن تركيا تمسك بأوراق مهمة في الداخل الليبي، خاصة في الشمال الغربي، ولديها تأثير على ساسة وبعض قادة الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن دعم تركيا لحكومة فتحي باشاآغا سيسهل من دخولها للعاصمة طرابلس وممارسة مهامها، وهذا ما يبحث عنه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

أبو عرقوب وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” لفت إلى أن تركيا تبحث مصالحها كذلك خلال زيارة صالح، مثل الشركات التركية المتوقفة في شرق ليبيا، والاتفاقية البحرية والتصديق عليها من البرلمان الليبي لإضفاء الشرعية عليها، لكي تتحول من مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية بين الدولتين.

ورأى أنه في المقابل قد توافق تركيا على سحب قواتها والمرتزقة الذين أتت بهم إلى ليبيا مقابل تحصيلها على امتيازات اقتصادية.

أبو عرقوب أشار إلى أن هناك تصعيد كبير في طرابلس، وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أصبح حاليًا أضعف بكثير مما كان عليه في السابق، وأن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا استطاع اختراق كتلة الدبيبة وتفتيتها واحتواء جزء كبير منها.

