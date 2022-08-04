الهلال الليبي يتسلم “دُمى خاصة بالتدريب” من الصليب الأحمر

تسلمت جمعية الهلال الليبي، معدات خاصة بالإسعافات الأولية من قبل رئيس بعثة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بليبيا.

وقال بيان صادر عن الجمعية: “استملت جمعية الهلال الليبي متمثلة في مسؤول الإسعاف والطوارئ مجموعة من الدمى الخاصة بتدريبات الإسعافات الأولية، بحضور نائب الأمين العام والإدارات المختصة”.

وأضاف البيان “سيكون هناك برنامج تدريبي متكامل سينطلق خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك بدعم من الاتحاد الدولي”.

وتابع “يأتي هذا ضمن انشطة إدارة البرامج الصحية بالأمانة العامة”.