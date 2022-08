دردور: عقيلة فشل في إقناع أردوغان بثاقفة “المربوعة”

ليبيا – أكد المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور أن التداول السلمي على السلطة مصدره صندوق الاقتراع، وليس “صفقات المرابيع” لاعادة تدوير الفاشلين والفاسدين.

دردور أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه هكذا قناعة الليبيين ودول العالم، للحل في ليبيا عدا ‎مصر وفرنسا والقائمة الخاسرة في ‎جنيف، واصفًا هذه القائمة بأن أصحابها يفرون من الانتخابات كما يفر المرء من فزع يوم الحساب.

وأضاف: “عقيلة بوسويط فشل في إقناع أردوغان بثاقفة (المربوعة وكولسة التصعيد الشعبي)، ولهذا جاء رده (أنا أعرف أن ممارسة السلطة لا تكون إلا عبر الانتخابات. أما المربوعة فعندنا في تركيا نسميها (Salon) لاستقبال ضيوف العائلة فقط)”.

