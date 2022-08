اليعقوبي: على الجهات الرقابية تحمل مسؤوليتها الوطنية بعد فشل الدبيبة

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي إن المرحلة الحالية تتطلب من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد تحمل مسؤلياتكم الوطنية بعد فشل عبد الحميد الدبيبة وحاجته الماسة للأموال. اليعقوبي أردفت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حاجة الدبيبة للكاش يلغي أي نقاش، وبنصيحة وفتوى من الصديق الكبير الذي امتنع عن صرف أي أموال تحت الباب الثالث من الميزانية”. وكشفت أن الصديق الكبير نصحهم باللجوء إلى مناقلة المبالغ الموجودة في أرصدة بعض المشاريع حتى يتصرف فيها الرئيس المنتهي والتي منها (المبلغ المرصود لمشروع الطريق الدائري الثالت والاستفادة منه في حدود المليار دينار)، داعيةً الجهات الرقابية إلى أن تؤدي واجبها وحماية أموال الليبيين.

