عقيلة صالح: زيارتي لأنقرة مثمرة للغاية وقد نقلت لأردوغان صورة المشهد الليبي بوضوح شديد

ليبيا – أشاد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بلقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى تركيا، واصفًا اجتماعاته في أنقرة بـ “المثمرة للغاية”.

المستشار صالح قال في حوار مع صحيفة “يني شفق” التركية وفقًا لما نقله موقع قناة “ليبيا الأحرار” إنهم يحتاجون لدعم أنقرة للحفاظ على وحدة أراضي ليبيا، مضيفًا أنه نقل لأردوغان صورة المشهد الليبي بوضوح شديد خلال هذا الاجتماع.

وأشار إلى أنه أكد للرئيس التركي أن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها هي أهم شيء، وأن الرئيس التركي وعد ببذل كل الجهود اللازمة لاستقرار وازدهار ليبيا.

وأكد أنه يعمل مع الرئيس التركي على إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى مستوى من جديد، مشيرًا إلى أن الشركات التركية تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار البلاد.

واعتبر أن هناك العديد من الشركات التركية في ليبيا وما زالت عقودها جارية، لكن معظمها لم يتمكن من استكمال مشاريعه، مذكرًا أن الحكومة يجب أن تفي بواجباتها مع الليبيين، وأنه يجب الجلوس والتحدث مع هذه الشركات والتعاون حتى يتمكنوا من المساهمة في إعادة إعمار ليبيا مرة أخرى.

وفي إشارة إلى استمرار المحادثات مع رئاسة مجلس الدولة حول القاعدة الدستورية، قال: إنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي سيعرض على المجلسين. مبينًا أنه بعد تشكيل هيئة الانتخابات ستطرح كل هذه الأعمال للاستفتاء وستعرض على الشعب الليبي.

