أخ يقتل أخيه رميا بالرصاص في منطقة السلماني

كشف مركز شرطة رأس إعبيدة تفاصيل واقعة قتل أخ لأخيه رمياً بالرصاص وإصابة أخيه الآخر بأعيرة نارية أدت لدخوله العناية المركزة بمستشفى الجلاء في بنغازي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي معلومات مفادها دخول شخصين العناية المركزة بمستشفى الجلاء إثر إصابتهما بأعيرة نارية.

طلقات في الصدر واليد اليمنى واليسرى

وأصدر رئيس المركز تعليماته بانتقال مناوب التحقيق وأعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء للاستدلال بالواقعة، وجرى إخطارهم من قبل الطبيب المناوب بأن حالة المجني عليهما لا تسمح بالاستدلال معهما، وبعد ساعات توفي أحد المجني عليهما، حيث كانت إصاباته بلغية بعدة طلقات في الصدر واليد اليمنى واليسرى.

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وأفادت مديرية أمن بنغازي، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات أفادت بقيام المدعو «ف.أ.م»، المقيم بمنطقة السلماني، بالرماية على شقيقيه.

القبض على الجاني

وبعد عملية تحريات عن الجاني، تمكن أعضاء التحريات من ضبطه وجلب أداة الجريمة، سلاح ناري نوع بُندقية كلاشنكوف، حيث جرى الانتقال به إلى المركز.

وبالاستدلال مع الجاني اعترف أنه قام بالرماية على المجني عليه شقيقه، وكان السبب حصول مُشادة كلامية بينهما ومشاجرة، حيث استحضر بندقية كلاشنكوف من مركبته وقام بالرماية عليهما.

مركز شرطة رأس إعبيدة (صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)