ليبيا- اعتبر الصّحفي والناشط المدني أسامة الوافي أنّ تشكيل لجان مشتركة بين البلديات ومديريات الأمن كفيل بإنهاء أزمة توزيع الوقود في الجنوب، مع إنشاء منظومة إلكترونية تمنع إعادة تعبئة السّيارة قبل مضيّ أسبوع من تعبئتها.

الوافي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، بيّن أنّ القضاء على الازدحام أمام محطات التوزيع يمكن حله إذا تمّ توفير الوقود الكافي للمستودع الرّئيس في سبها.

The post الوافي: تشكيل لجان مشتركة بين البلديات ومديريات الأمن كفيل بإنهاء أزمة توزيع الوقود في الجنوب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية