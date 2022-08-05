السفارة الليبية بتونس: «قدارة» و«نورلاند» ناقشا أهمية عمل السفارة الأمريكية في ليبيا

استقبل القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس مصطفى قدارة، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحسب بيان السفارة الليبية في تونس، ناقش الجانبان، أهمية عمل السفارة الأمريكية في ليبيا، وممارسة عملها بشكل مستمر داخل البلاد.

وأكد الجانبان، على عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوطيدها، وفقا لبيان السفارة الليبية.

وكان “مصطفى محمد قدارة” القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس، زار مساء اليوم الخميس، مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود بمنطقة بنت بية بالجنوب الليبي والذين يتلقون العلاج بجمهورية تونس بمبادرة من رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”

واطلع القائم بالأعمال على الأوضاع الصحية والعلاجية للمصابين والوقوف على احتياجتهم الضرورية.

ورافقه في هذه الزيارة الملحق الصحي بالسفارة الليبية، وكذلك السفير الأمريكي المعتمد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.