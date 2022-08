السفير القطري يبحث مع المنقوش الخطوات المتخذة من الحكومة لفرض الأمن

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الخميس سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، حيث سلمها رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

اللقاء بحث بحسب مانقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” آخر مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، والخطوات المتخذة من الحكومة لفرض الأمن وتعزيز الاستقرار، والعمل المستمر على إجراء الانتخابات.

وقدم سفير قطر تعازي حكومة بلاده وشعبها ومواساتها للدولة الليبية في ضحايا حادث انفجار شاحنة نقل وقود بمنطقة بنت بيه، معبرًا عن تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي.

