ليبيا – قال عضو مجلس حكماء مدينة الزاوية البشتي الزحوف إن المجلس يعمل بشكل يومي على قطع الطريق أمام مشاريع تهدف إلى إطالة عمر مجلسي النواب والدولة.

الزحوف رأى في تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أن الحل الجذري للأزمة هو الانتخابات التشريعية، معتبرًا أن الواقع يفرض الابتعاد عن الانتخابات الرئاسية التي تسببت في فشل تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي.

وأضاف: “نظمنا الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البعثة الأممية اليوم من أجل الضغط عليها للمساهمة في منع حدوث حرب جديدة بالمنطقة”.

وأشار إلى أن البعثة الأممية طالبت بلقاء ممثلين عن الوقفة الاحتجاجية، وأبلغناهم أن أي جلوس معهم سيكون عقب الاجتماع الذي سينظم اليوم الخميس.

الزحوف قال: إنه في حال عدم استجابة البعثة لمطالبنا سيكون مصيرها الطرد شعبيًا.

The post مجلس حكماء الزاوية: في حال عدم استجابة البعثة الأممية لمطالبنا سيكون مصيرها الطرد شعبيًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية