ابنة عبد الله السنوسي: هناك نية للتخلص من والدي بتركه يموت ببطء

هددت سارة ابنة مدير ادارة الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي في بيان، برفع قضايا في المحاكم الدولية بسبب تدهور حالة والدها الصحية ومنع الزيارة عنه.

أضاف ابنة السنوسي في البيان: “هل هذا جزاء والدي بعد كل تضحياته من أجل وطنه وشعبه أن يحرم من أقل حقوقه لتلقي العلاج من أمراض خطيرة ومزمنة”.

وتابعت قائلة: “يجب أن يُحاسب كل من ظلمه ويظلمه بالقانون الذي كتبوه ولم يطبقوه علي أرض الواقع، ولن نصمت عليهم وهم يحاولون التخلص منه ببطء شديد عن طريق أمراضه”.

ولفتت إلى أن والدها مريض وفي حالة خطرة، وقالت: “والدي يعاني العديد من المضاعفات الناجمة عن الأمراض المزمنة الذي يعاني منها، سبق وطلب الأطباء إجراء عملية قسطرة أخرى للقلب لتركيب دعامات قلبية بعد إجراء العملية الأولى بشهر”.