الخارجية الايطالية تدعو كافة الأطراف الليبية إلى تجنب الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار

ليبيا – دعا نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية لويجي دي مايو، كافة الأطراف الليبية إلى تجنب المزيد من الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار.

أورلاندو وفق ما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء دعا الأطراف الليبية إلى متابعة الحوار الشامل والتسوية، والحفاظ على حيادية المؤسسات السيادية، وضمان الاستخدام الشفاف والحيادي لعائدات النفط.

وأدلى الدبلوماسي الإيطالي بهذه التصريحات عقب إجراء مشاورات مكثفة حول ليبيا مع مختلف المحاورين والمحللين المؤسسيين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة.

وقال المبعوث الإيطالي: “في اجتماع مثمر أمس الأربعاء شددت أنا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي غوش هاريس على الأولوية المشتركة لدعم العملية الانتخابية التي تقودها ليبيا، والتي تسهلها الأمم المتحدة، باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب بشكل مستدام على الأزمة الليبية الحالية”.

هذا وحضر الاجتماعات كل من أندريا كاتالانو مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الإيطالية بواشنطن، والرئيس السابق لمكتب المغرب العربي في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

