العكروت: هناك دول تُسير ليبيا بالريموت كونترول

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن ليبيا مستعمرة سياسياً واقتصاديًا، من قبل بعض الدول التي تُسيرها بالريموت كونترول، وفق تعبيره.
كتب قائلًا على فيسبوك: “تُرى كم نوعٍ من استعمار يسيطر علينا؟.. الاستعمار ليس استعمار الارض فقط، الاستعمار أنواع، فنحن مستعمرون اقتصاديا وسياسيا، والاخطر الأشر، اننا مستعمرون عقليا وفكريا وثقافيا”.
وتابع قائلًا: “هناك دولٌ تسيّر فينا عن بعد، بالريموت كنترول، ملكت عقولنا، سيطرت على أفكارنا، استعبدت نفوسنا، وإذا حررنا عقولنا، ستتحرر أرضنا، وإذا حررنا افكارنا، ستتحرر أرضنا، إذا حررنا أنفسنا، ستتحرر أرضنا”.
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