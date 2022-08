بلدية بنت بيّة: نعيش كارثة مهولة والليبيون هم المتأثرون من الانقسام الحاصل بالبلاد

ليبيا – قال عميد بلدية بنت بيّة أشرف المصلح أن البلدية تعيش كارثة مهولة؛ لأنها غير مهيأة لمثل هذه الكوارث والحوادث.

المصلح أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المصابين في الحادثة مقسمين على المنطقة الغربية والشرقية، مقدمًا جزيل الشكر لكل من مد يد العون للبلدية.

ولفت إلى أن “الفاجعة” وقعت في الساعات الأولى من الفجر، ولم يكن لديه علم إلا الساعة التاسعة صباحًا، وعلى الفور تم التوجه للمستشفى القروي وكان هناك 6 حالات جروحهم بسيطة حسب ما تم إطلاعه عليه، وعند التوجه لمركز سبها الطبي كان الوضع هناك مزريًا جدًا مع العلم أن الفريق الطبي قام بالمجهود وبما هو متاح لديه.

واختتم بالقول: “إن المنطقة الجنوبية تعاني بصفة عامة ولو أن الطريق جيد لما انقلب الصهريج وما حصلت كارثة، البلدية لم تقصر وما استطاعت عليه فعلته في هذه الكارثة، نحن لا يوجد لدينا مستشفى فيها تخصص الحروق ولا إمكانيات لمثل هذه الحوادث. والانقسام الحاصل بالبلاد متأثر به الليبيون”.

