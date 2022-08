زنينغا: جهود الأمم المتحدة مستمرة لمعالجة مخاوف الناس في جنوب ليبيا

ليبيا – استقبل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زنينغا الأربعاء وفدًا من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني من المنطقة الجنوبية حيث أعربوا عن مخاوفهم من تهميش وإهمال الجنوب وداعين إلى إجراء تحقيق في انفجار ناقلة الوقود الاثنين الماضي.

الوفد طلب دعم بعثة الأمم المتحدة في مناصرة مطالبهم بالتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد، وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي في العملية السياسية وأجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية.

بدوره، شدد زنينغا على أن الانتخابات الوطنية، التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن بحسب مطلب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، من شأنها أن تُنتج مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها الوفد.

وقدم القائم بأعمال رئيس البعثة التعازي لأهالي ضحايا الانفجار، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأوضح جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف الناس في جنوب ليبيا، كما شجع الحاضرين على رفع أصواتهم أيضًا عبر القنوات المناسبة.

وأعرب زنينغا عن قلق البعثة عقب إحاطة الوفد حول منع هبوط طائرة أُرسلت لتقديم الإسعافات الأولية والإجلاء الطبي للمصابين بحادث الناقلة، وأيّد دعوة الوفد لإجراء تحقيق كامل.

