ليبيا – قال المصرفي محمد الككلي إن عودة عمليات السطو على المصارف التجارية مؤشر خطير جدًا بالنسبة للبنوك، خاصة تلك الناشطة في المناطق الجنوبية.

الككلي وفي تصريحات خاصة لقناة “العربي الجديد”، أوضح أنه في حالة عدم إلقاء القبض على من قام بسطو مسلح على سيارة أموال تابعة للمصرف المركزي سبها سوف تتكرر العمليات، علمًا أنّ ليبيا لم تشهد عمليات سطو خلال السنوات الأخيرة.

