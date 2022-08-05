الهنقاري: خيار الحرب قائم إلى هذه اللحظة

وصف محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الأخيرة بـ”العشوائية”.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن القرارت الأخيرة العشوائية والمتضاربة والمتسرعة وغير المدروسة صدها وتأثيرها العكسي والسلبي على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري سواء من المجلس الرئاسي وحكومته الوطنية، على حد تعبيره.

وأضاف أن القرار العشوائي يدل على أن مصدره حالة من التخبط والارتباك والانفعال العصبي داخل أروقة المجلس وحكومته وربما تنذر برحيلهما.

وتابع:” يبقي خيار الحرب قائم إلى هذه اللحظة حتي انتظار مفاجآت تغير مجري الأحداث وتبعد شبح الحرب”.