بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 05 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 05 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ على المناطق الساحلية و مابين (35-39)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، تتحول من يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

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