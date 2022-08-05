عقيل: الدبيبة يقتات على ثقافة منحطة ومبيتة

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وقع في مأزق بسبب سياساته غير المدروسة.

وقال عقيل في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “سقطة الدبيبة بانفعاله على أهالٍ من فزان واتهامهم بما ليس فيهم، إنما تعكس عمق المأزق الذي يستحق أن يقع فيه رئيس حكومة، لا تقوم مواقفه على فهم استراتيجي لقضايا بلاده وشعبه، ولا على رؤى مدروسة وسياسات محترفة معدة سلفا بنظام لكل موقف جواب”.

واستدرك: “إنما تقتات على ثقافة منحطة ومبيتة، يصنعها عدو معروف يديرنا بالفتن، وينشرها بالفيس والمرابيع عبر خطاب مسموم، ينشره عملاء له، بعضهم بسوء نية، وبعضهم بنية حسنة، تعتمد النقل والتداول الأجوف، وأظن أن الدبيبة من هذا الصنف الأخير”.