الارصاد: رطوبلة نسبية عالية… وتكاثر للسحب على هذه المناطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على اغلب مناطق ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير الصادر عن المركز ان تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين ( 30 – 35)مْ، وعلى مناطق الدواخل والجنوب مابين

( 37 – 41 )مْ ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لاخر على بعض مناطق الجنوب الغربي.

والله أعــــــــــــــــلم.