الاتحاد الأوروبي: سندرب مسؤولين ليبيين على الحوكمة الإلكترونية

يشارك مسؤولون ليبيون، من عدة وزارات ومؤسسات حكومية هذا الأسبوع في ندوة حول الحوكمة الإلكترونية، وفقا لبيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

يأتي ذلك بحضور خبراء من ثلاث دول أوروبية معروفة بخبرتها العريقة في هذا المجال وهي إستونيا وإيطاليا وفنلندا.

وقال الاتحاد، في بيانه، إن الندوة تعد فرصة رائعة لتبادل المعرفة والتجارب مع الخبراء من هذه الدول من أجل إرساء أساسيات البنية التحتية للدفع نحو رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا.

تنظم هذه الندوة في إطار برنامج TAIEX التابع للاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.