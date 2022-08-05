المدني والحر يبحثان استحداث مناهج لحقوق الإنسان

التقى اليوم رئيس الاكاديمية الليبية للدراسات العليا رمضان المدني مع أمين الصندوق للمنظمة العربية لحقوق الانسان عبدالمنعم الحر لمناقشة استحداث مناهج تختص بحقوق الإنسان.

وبينت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا عبر موقعها الالكتروني أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون مع المنظمة الخاصة بحقوق الإنسان وذلك من خلال الدورات التدريبية والتعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات والندوات.

وبحث رئيس الاكاديمية الليبية إمكانية استحداث شعبة تختص بحقوق الانسان وتتبع قسم القانون وبين أن الأكاديمية على استعداد تام لتزويد المنظمة بالخبراء في المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .

وتتضمن مذكرة التفاهم مد جسور التواصل وتبادل الأبحاث والكتب ونشر المنشورات والمعارض.

وأكد الحر أن تونس بها معهد حقوق الإنسان ويمكن من خلالها التعاون المشترك وإعداد دورات تدريبية حول أهمية حقوق الانسان ويتم الاستعانة بخبراء من الدول العربية وبين أن المنظمة له عضوية تتبع الجامعة العربية بالقاهر ولديها 23مكتب على مستوى دول العالم وتتمثل بمكتب في النمسا وبريطانيا وغيرها من الدول العربية .