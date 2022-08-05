المصرف المركزي: جهاز الإمداد الطبي مستمر في عدم الإفصاح عن أصناف وكميات الأدوية الموردة

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قال، مصرف ليبيا المركزي، إن جهاز الإمداد الطبي، مستمر في عدم الإفصاح، عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها.

جاء ذلك، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي أصدره المصرف يوم أمس الخميس.

وقال المصرف: ” استمر جهاز الإمداد الطبي في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها”.

وأعلن، مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2022 بلغت نحو 77.2 مليار دينار، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق، خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 45.1 مليار دينار.