شركة الكهرباء: استبدال علب التوزيع المتهالكة بتاورغاء حسب ما يتوفر من “الجديدة”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إطلاق حملة لاستبدال علب التوزيع المتهالكة بدائرة توزيع تاورغاء، مشيرة إلى وصول الحملة إلى التجمعات السكنية بمناطق أبوقرين والوشكة وزمزم.

ودعت الشركة العامة للكهرباء في تدوينة عبر “فيسبوك” المواطنين إلى مساعدة فرق الصيانة المكلفة بالعمل في الحملة، وكذلك الحفاظ على علب التوزيع الجديدة.

وقالت الشركة: “تتواصل حملة استبدال علب التوزيع المتهالكة التي أطلقتها دائرة توزيع تاورغاء لتشمل جميع التجمعات السكنية بمناطق أبوقرين والوشكة وزمزم، وحسب ما يتوفر من العلب الجديدة، ونأمل من المواطنين القاطنين بالتجمعات المستهدفة مساعدة فرق الصيانة المكلفة بالعمل، وكذالك الحفاظ على ما يتم تركيبه من العبث لسلامتهم”.