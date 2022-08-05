القماطي: أشعر أن هناك مخططاً لجعل الليبيين من أكثر الشعوب بؤساً

اتهم الناشط السياسي حسام القماطي، الطبقة الحاكمة في ليبيا، بالعمل على إفقار الشعب الليبي.

وقال القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أحيانا أشعر أن هناك مخططاً من الطبقة الحاكمة في ليبيا لجعل الشعب الليبي من أكثر شعوب الأرض بؤسا”.

وكان القماطي، شدد في وقت سابق، على ضرورة تأمين الشخصيات العامة وقادة الرأي والنشطاء، تنقلاتهم وأخذ الحيطة والحذر من عودة الاغتيالات للمشهد.

وقال القماطي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يجب على الشخصيات العامة وقادة الرأي والنشطاء الفاعلين تأمين تنقلاتهم وأخذ الحيطة والحذر”.

وأضاف “الحذر من عودة الاغتيالات للمشهد خصيصا بعد بعض التحذيرات من المطلعين على المشهد الأمني والمخابراتي”.