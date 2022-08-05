مستشفى العيون بطرابلس: نجحنا في إعادة البصر إلى “الحاجة زينب”

أعلن مستشفى العيون في طرابلس عن نجاح عملية إعادة النظر إلى عجوز ليبية.

ونشر المستشفى بيانا عبر “فيسبوك” أوضح فيه أن “الحاجة زينب الغزيوى أجريت لها عملية زراعة قرنية فى العين اليسرى الأسبوع الماضي فى مستشفى العيون طرابلس”

وأشار إلى أن “الغزيوي” كانت فاقدة البصر نتيجة مرض مزمن أدى إلى تآكل في قرنية العينين، مبينا أنها “أصبحت الآن ترى النور وهى سعيدة جدا وأسرتها بهذا التغيير الكبير فى حياتها”.

ووجه المستشفى الشكر لكل من دعم برنامج توطين العلاج بالداخل لأمراض العيون، ولكل الفريق الطبى الذى شارك فى برنامج زراعة القرنية على رأسهم الدكتور طارق قطامش والدكتور عادل بن رمضان رئيس وحدة القرنية والدكنور محمد اجروش مدير الشؤون الطبية

ومدير عام مستشفى العيون طرابلس الدكتور رانيا الخوجة.