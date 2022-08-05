متهماً حكومة الدبيبة المنتهية.. الأمين: الإنفاق بدون ميزانية “فساد مستمر”

اتهم المرشح الرئاسي فضيل الأمين، حكومة الوحدة المنتهية بـ”الفساد”، بعد تقرير مصرف ليبيا المركزي، الذي كشف عن أن مصروفات الرئاسي وديوان حكومة الدبيبة بلغتا 1.074 مليار دينار في 6 أشهر.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”تم إنفاق أكثر من مليار ليرة في 6 أشهر من قبل الحكومة وأجهزة الكمبيوتر المنتهية الصلاحية على نفقاتهم وفقًا لمصرف ليبيا المركزي”.

وأضاف الأمين، في تغريدته: ”هذا هو كل ما يدور حوله الفساد، فالإنفاق المستمر بدون الميزانية”.

وتابع: ”نسمع الكثير من المحاضرات الكثيرة عن الفساد ولكننا لا نعترف بالميزانية التي تم تمريرها!”.