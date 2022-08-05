السفير الأمريكي: أثني على الطاقم الطبي التونسي الذي يقدم الرعاية لمصابي حادث “بنت بيّة”

قدم السفير الأمريكي ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الشكر إلى مصطفى محمد قدارة” القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس، على دعوته مساء أمس الخميس، لزيارة مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود بمنطقة بنت بية بالجنوب الليبي والذين يتلقون العلاج بجمهورية تونس.

وقال السفير نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية على “فيسبوك”: “شكرا للقائم بالأعمال مصطفى بن قدارة، على دعوتي لهذه الزيارة الهامة لضحايا انفجار بنت بية الذين يتلقون العلاج في تونس”.

وأضاف:” وأودّ أن أثني على الطاقم الطبي التونسي الذي يقدم الرعاية اللازمة والضرورية لهم”.

‏وتابع:” أنا ممتن لإتاحة هذه الفرصة لي للتعبير عن تعاطفي ودعمي المعنوي لأولئك الذين يتلقون العلاج في تونس”.

واستطرد:” أعبّر عن نفس مشاعر التعاطف والدعم المعنوي لجميع الضحايا وأتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة الآمنة إلى ديارهم”.