خلال تلقيهم العلاج في تونس.. نورلاند يزور مصابي حادثة بنت بية

العنوان-تونس

أجرى المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، زيارة لضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية ممن يتلقون العلاج في تونس، وأثنى على الطاقم الطبي الذي يقدم لهم الرعاية.

وقال نورلاند وفق السفارة الأمريكية: “شكرا للقائم بالأعمال مصطفى بن قدارة، على دعوتي لهذه الزيارة المهمة لضحايا انفجار بنت بية الذين يتلقون العلاج في تونس. أود أن أثني على الطاقم الطبي التونسي الذي يقدم الرعاية اللازمة والضرورية لهم”.

وأضاف نورلاند: “أنا ممتن لإتاحة هذه الفرصة لي للتعبير عن تعاطفي ودعمي المعنوي لأولئك الذين يتلقون العلاج في تونس؛ وأعبر عن نفس مشاعر التعاطف والدعم المعنوي لجميع الضحايا وأتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة الآمنة إلى ديارهم”.

وكان قد تعرض عدد من المواطنين لحروق متفاوتة بعد انفجار شاحنة وقود في الطريق الرابط بين سبها وأوباري.

وجرى نقل ثمانية من المصابين إلى تونس وإسبانيا، أمس الخميس، لتلقي العلاج، حيث أقلعت طائرة جهاز خدمات الإسعاف الطبي في ساعة مبكرة إلى تونس من مدينة سبها، وعلى متنها أربعة مصابين بجروح بالغة في الحادث.

وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.