المريمي: المستشار صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة

ليبيا – أكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن المستشار عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة، سواء من رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أو من أي طرف آخر.

المريمي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: إن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاآغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، والتي جاءت بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب زار تركيا بناء على دعوة رسمية من السلطات التركية، التقى خلالها الرئيس رجب أردوغان ورئيس البرلمان التركي.

