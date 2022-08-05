السفيرة البريطانية لـ”التومي”: نشيد بدوركم الملموس في حفظ الأمن

استقبل وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة المنتهية بدر الدين التومي، الخميس، سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى ليبيا “كارولين هارندال”، وبحضور رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي بالوزارة يوسف الرابطي.

وناقش التومي، خلال اللقاء، عددًا من المواضيع من أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وموضوع الانتخابات، وملف الهجرة غير الشرعية، والتدريب التخصصي والرفع من مستوى الأداء، والمنافذ البرية، والأنتربول الدولي، وتأشيرة الدخول للأراضي البريطانية.

وأعرب الوزير، عن عميق امتنانه لهذه الخطوة لما لها من آثار إيجابية تعود بالنفع المشترك بين البلدين.

ومن جهتها أشادت السفيرة، بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأبدت السفير البريطانية، استعداد بلادها للتعاون المثمر وفق المعايير الدولية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى الأمني.