اليعقوبي: “الكبير” نصح “الدبيبة” باستخدام أرصدة بعض المشاريع لتوفير “الكاش”   

كشفت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي عن أن محافظ مصرف ليبيا المركزي نصح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة باستخدام الأرصدة المخصصة للمشروعات.

وقالت اليعقوبي في تغريدة عبر “تويتر”: “رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد المرحلة تتطلب منكم أن تتحملوا مسؤولياتكم الوطنية”.

وأضافت اليعقوبي: “بعد فشل الدبيبة وحاجته الماسة للكاش الذي يلغي أي نقاش، وبنصيحة وفتوى من الصديق الكبير الذي امتنع عن صرف أي أموال تحت الباب الثالث من الميزانية، نصحهم الصديق الكبير باللجوء إلى مناقلة المبالغ الموجوده في أرصدة بعض المشاريع حتى يتصرف فيها الرئيس المنتهي والتي منها (المبلغ المرصود لمشروع الطريق الدائري الثالت والاستفاده منه في حدود المليار دينار)”.

وتابعت: “أرجو من الجهات الرقابية أن تؤدي واجبها وحماية أموال الليبيين”.