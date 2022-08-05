أبوجناح: فاجعة بنت بية يجب أن تكون وبالا على المهربين و المجرمين في الجنوب (فيديو)

قال نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إن حادثة انفجار صهريج الوقود في منطقة بنت بية، كانت نتيجة، سنوات من التهميش، وهو فرصة جديدة لأهالي الجنوب، للوقوف في وجه المهربين و المجرمين.

و أضاف أبوجناح، في كلمة له لأهالي الجنوب، إنه يقع على عاتق القوات العسكرية، مسؤولية كبيرة، للضرب بيد من حديد، لمواجهة كل العابثين بأمن الجنوب، و ملاحقة المتسبّبين في نقص امدادات الوقود.

و شدّد أبوجناح على أن حكومة الوحدة الوطنية، ملتزمة بتزويد الوقود بشكل مستمر وفق ما يحتاجه أهالي المنطقة، مؤكدا أن المهربون هم من يمنعون وصول الوقود إلى مناطق الجنوب.

و ناشد أبوجناح كافة القوات العسكرية و الأمنية، باتخاذ اجراءات صارمة ضدّ محطات الوقود الوهمية و غير الشرعية و اغلاقها نهائيا، لأنها هي السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة التهريب، في جنوب البلاد.