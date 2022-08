وفقًا لمؤشر قابلية العيش العالمي.. تقرير أميركي: طرابلس في قائمة أسوأ المدن

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “نيپتون پن” الإخباري الأميركي عن القائمة السنوية لأفضل المدن والأماكن الحضرية للعيش فيها في جميع أنحاء العالم.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أكد أن العاصمة النمساوية فيينا هي أفضل مدينة في العالم للعيش فيها وفقًا لمؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2022، المراقب لأوضاع 172 من المدن من نواحي الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والترفيه والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف التقرير: إن العاصمة السورية دمشق جاءت في المركز الأخير بعد نظيرتها النيجيرية لاغوس، في وقت حلت فيه عاصمة ليبيا طرابلس على مرتبة أعلى بقليل.

ترجمة المرصد – خاص

