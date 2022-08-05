القطوسة في ضيافة قوات البقرة لمناقشة خطة التدريب

زار رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسه، مدينة تاجوراء، حيث كان في استقباله آمر سرية الحماية والتأمين بكتيبة الرواصد بقيادة المدعو بشير البقرة، و مدير أمن تاجوراء ورئيس الحرس البلدي تاجوراء وآمر كتيبة الإنذار والرواصد الأولى لاعمتاد مكان تدريب دفعة الحرس البلدي تاجوراء.

بحسب بيان ما يعرف “تجمع ثوار تاجوراء”، تم اعتماد هذا المكان رسمياً بعد موافقة “رئاسة الأركان” والجهات المختصة للبدء في استقبال و تدريب المستجدين في مدة أقصاها أسبوعين مع العلم أنه سيتم تدريب عدد من فروع الحرس البلدي معهم.