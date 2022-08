تقارير تحليلية: هذا ما يجب على ليبيا فعله لاستعادة لقب المنتج الإفريقي الرئيسي للنفط

ليبيا- سلط تقريران تحليليان الضوء على آفاق الاستفادة من الثروات النفطية نهوض وتسخيرها للنهوض بواقع ليبيا في كافة المجالات والتحديات الحائلة دون تحقق ذلك.

التقريران اللذان نشرهما موقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز وصحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية وتابعتهما وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد، أكدا محاولة ليبيا جاهدة خلال الفترة الحالية لزيادة إنتاجها النفطي وضمان استقراره لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وأضاف التقريران: إن البلاد الآن أمام فرصة مهمة لاستعادة لقب المنتج الإفريقي الرئيسي للنفط موضحان تحقيق الاستقرارية في صناعة النفط الليبية من شأنه أن يساعد ليبيا على تحسين اقتصادها، وتحقيق قدر أكبر من الانتعاش الاقتصادي في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وتطرق التقريران للتحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها صناعة النفط الليبية، فأمامها الكثير من العمل إذا أرادت استعادة قوتها السابقة، لا سيما بعد أن تم إهمال البنية التحتية النفطية في البلاد خلال العقد الأخير من الصراعات السياسية على السلطة.

وتابع التقريران: إن آثار عدة سنوات من الفشل في تمويل التحسينات في البنية التحتية للطاقة باتت واضحة عندما بدأت خطوط الأنابيب في التسرب مع انخفاض الإنتاج بسبب الحاجة إلى إصلاح الأجزاء الحيوية، فالافتقار المستمر إلى الصيانة جعلها غير مجهزة لعمليات النفط الجديدة.

وأشار التقريران إلى أن امتلاك ليبيا لإمكانات نفطية ضخمة لا يحجب حقيقة حاجة بنيتها التحتية لاستثمارات كبيرة، فيما تشير إجراءات السلامة غير الفعالة إلى أن العاملين في عمليات النفط يحتاجون إلى تدريب أكبر، مؤكدين أن كل يمثل تحديات ثانوية بالنسبة لإيجاد حل طويل الأمد للانقسامات السياسية في البلاد.

وبين التقريران: إن تغيير إدارة مؤسسة النفط في طرابلس مؤشر جالب للتفاؤل إلى صناعة ابتليت بالتحديات السياسية والمالية ومن الممكن أن ينشط القطاع لجلب استثمارات أكبر في وقت تتطلب فيه استمرارية الإنتاج أموالًا لم يتم توفيرها على الدوام للمؤسسة بهدف تحديث البينة التحتية.

ترجمة المرصد – خاص

