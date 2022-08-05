إيطاليا تخصص 3 ملايين يورو لمصابي «حريق ليبيا»

خصصت الحكومة الإيطالية ثلاثة ملايين يورو، للمساعدة في علاج جرحى انفجار شاحنة الوقود ببلدية بنت بية بجنوب ليبيا، موضحةً أن هذا يأتي لـ«ضمان تنفيذ تدخلات استثنائية وعاجلة لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين».

وارتفع عدد الوفيات في حادث انفجار الشاحنة إلى 12 شخصاً بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، وتوزع المصابون على عدد من الدول من بينها مصر وتونس وإسبانيا وإيطاليا وتركيا لتلقي العلاج.

وأشارت الحكومة الإيطالية، اليوم (الجمعة)، إلى أن تخصيص هذا المبلغ يأتي ضمن مبادرة رئاسة الوزراء الإيطالي واقتراح من رئيس الحكومة ماريو دراغي، وتتضمن تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد (Cross) للكشف عن الأسرّة المتاحة على المستوى الوطني ووضع خطة تنظيمية مناسبة للنظام الصحي الوطني لنقل الجرحى إلى إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، اليوم، إنه بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف رمضان أبو جناح، تم تسفير الدفعة الرابعة من مصابي حادث الانفجار إلى تركيا أمس، عبر الإسعاف الطائر لتلقي العلاج.

وكان الإسعاف الطائر قد نقل صباح اليوم، ثلاثة جرحى إلى إسبانيا، بالإضافة إلى تسفير سبع إصابات أخرى إلى تونس خلال اليومين الماضيين.

ولفتت الوزارة إلى أن عمليات تسفير الحالات الحرجة من مصابي حادث انفجار الصهريج عبر جهاز الإسعاف الطائر «مستمرة على قدم وساق» وفق الرحلات المجدولة تباعاً إلى إسبانيا وتركيا وتونس وإيطاليا.

وكان عدد من جرحى التفجير قد نُقلوا من مدينة بنغازي إلى المستشفى العسكري بالحلمية في القاهرة عبر طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة المصرية لتلقي العلاج، وقالت المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان، إن المصابين نُقلوا من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية في طائرة نقل عسكرية من طراز «سى 130» مجهزة طبياً.