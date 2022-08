تقرير اقتصادي: التضخم في ليبيا سيتجاوز الـ11% خلال العامين 2022 و2023

ليبيا- نقل تقرير اقتصادي عن شركة “كامكو إنفيست” الاستثمارية التي تتخذ من الكويت مقرًا لها تقييمها لمؤشرات التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقرير الذي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي وتابعته وترجمت المقتضب منه الخاص بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أرجع بلوغ هذه المؤشرات أرقامًا مرتفعة إلى اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية على خلفية استمرار الروسي الأوكراني.

ورجح التقرير بلوغ معدل التضخم في ليبيا عام 2022 نحو 11.4% و11.8% في العام 2023.

ترجمة المرصد – خاص

