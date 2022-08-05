رميا بالرصاص.. مُشادة كلامية بين أخوين تنتهي بقتل أحدهما للآخر في بنغازي

العنوان-بنغازي

كشف مركز شرطة رأس إعبيدة ببنغازي عن تفاصيل واقعة قتل أخ لأخيه رمياً بالرصاص وإصابة أخيه الآخر بأعيرة نارية أدت لدخوله العناية المركزة بمستشفى الجلاء، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وقالت مديرية أمن بنغازي أن بداية الواقعة كانت عندما تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية معلومات مفادها دخول شخصين العناية المركزة بمستشفى الجلاء إثر إصابتهما بأعيرة نارية.

وأصدر رئيس مركز رأس أعبيدة تعليماته بانتقال مناوب التحقيق وأعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء للاستدلال بالواقعة، وجرى إخطارهم من قبل الطبيب المناوب بأن حالة المجني عليهما لا تسمح بالاستدلال معهما، وبعد ساعات توفي أحد المجني عليهما، حيث كانت إصاباته بليغة بعدة طلقات في الصدر واليد اليمنى واليسرى.

وأشارت المديرية إلى أن عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات أفادت بقيام المدعو “ف.أ.م”، المقيم بمنطقة السلماني، بالرماية على شقيقيه.

ولفتت المديرية إلى أنه بعد عملية تحريات عن الجاني، تمكن أعضاء التحريات من ضبطه وجلب أداة الجريمة، سلاح ناري نوع بُندقية “كلاشنكوف”، حيث جرى الانتقال به إلى المركز.

وأكدت أنه بالاستدلال مع الجاني اعترف أنه قام بالرماية على المجني عليه شقيقه، وكان السبب حصول مُشادة كلامية بينهما ومشاجرة، حيث استحضر بندقية كلاشنكوف من مركبته وقام بالرماية عليهما.