مساع لزيادة خطوات الإفصاح والشفافية من قبل المصرف المركزي ومالية تصريف الأعمال

ليبيا – عقد رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وحكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعهم الـ3 للمتابعة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار لمشاركة العضوين في المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيسي ديوان المحاسبة خالد شكشك وهيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي في أعمال الاجتماع.

وأضاف البيان: إن المجتمعين بحثوا عددًا من الملفات منها الإجراءات المتخذة في حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية ومتابعة الشؤون العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي وخطوات الإفصاح والشفافية من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال والعمل على زيادتها.

